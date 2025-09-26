Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek

A tárcavezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást.

A magyar döntést Szibiha megalapozatlannak nevezte. „Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az a hadseregünket érinti” – tette hozzá a külügyminiszter.