Kijev: Elfogadhatatlan Putyin moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslata

zelenszkij kp
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Elfogadhatatlannak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök moszkvai csúcstalálkozóra vonatkozó javaslatát szerdán a kijevi vezetés.

Andrij Szibiha külügyminiszter szerint legalább hét ország, köztük Ausztria, a Vatikán, Svájc és három Arab-öböl menti ország is jelentkezett lehetséges házigazdaként egy ilyen találkozóra.

„Ezek komoly javaslatok és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán) elnök bármikor kész egy ilyen találkozóra” – írta Szibiha az X-en.

„Ugyanakkor Putyin továbbra is a bolondját járatja mindenkivel szándékosan elfogadhatatlan javaslatokkal” – hangoztatta az ukrán diplomácia vezetője.

Ha „Ukrajna adminisztrációjának jelenlegi vezetője” kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki az orosz elnök szerdán Pekingben. Közölte, hogy ezt az álláspontot már Donald Trump amerikai elnöknek is kifejtette.

Vlagyimir Putyin mindamellett ismételten kétségbe vonta, hogy Volodimir Zelenszkij az ukrán alkotmány értelmében legitim államfő lenne, és, mint mondta, már az ukrán alkotmánybíróság sem határozatképes az ügyben való döntéshez. Úgy fogalmazott: találkozni Zelenszkijjel jelenlegi státusában „a semmibe vezető út”.

orosz-ukrán konfliktus
Volodimir Zelenszkij
Vlagyimir Putyin
