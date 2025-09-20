Járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt – közölte a repülőtér.
Kibertámadás érte a brüsszeli repülőteret, késések és járattörlések várhatók
Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.
A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 08.27.
Hackerek akcióban
2025. 07.30.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.