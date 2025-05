Kiadták a 100 leggazdagabb magyar listáját – Mészáros Lőrinc egy év alatt 50%-kal növelte a vagyonát

A Hlas elkészítette a pártok finanszírozására vonatkozó törvényjavaslatot – jelentette be a közösségi hálón Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, a párt elnöke. Hozzátette, a parlamenti képviselők számának csökkentése is elképzelhető. A politikusokon való spórolásról Robert Fico (Smer) kormányfő is nyilatkozott.