Katonák sorakoztak fel egy amerikai nagyvárosnál

A washingtoni hadügyminisztérium, a Pentagon bejelentése szerint az Illinois állambeli nagyvárosba 200 katonát vezényeltek 60 napos időtartamra „a Szövetségi Védelmi Küldetés” támogatására, ami szövetségi feladatok ellátásának, a szövetségi alkalmazottak és szövetségi tulajdon védelmére szolgál.

Greg Abbott, Texas kormányzója hétfőn közölte, hogy Donald Trump elnök rendelkezése nyomán készenlétben állnak az állam Nemzeti Gárdájának elit egységei, összesen 400 katona. A hírek szerint az Illinois államba vezényelt 200 nemzeti gárdistán túl további 200 katonát Oregon államba vezényelhetnek, ahol a hétvégén szintén heves tüntetések voltak a szövetségi bevándorlási hatóság intézkedéseivel szemben.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombaton helyezte kilátásba a pótlólagos fegyveres egységek kivezénylését, miután Chicago közelében tüntetők autókkal vonták körgyűrűbe és fenyegették a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Border Enforcement – ICE) több ügynökét.

Brandon Johnson, Chicago polgármestere a katonák kivezénylését kedden „törvénytelennek, alkotmányellenesnek, veszélyesnek és elhibázottnak”, valamint „autoritarizmusnak” nevezte a szövetségi kormány részéről.

A városvezető hétfőn helyi rendeletet hozott, amelyben a város egyes területeit úgynevezett „ICE-mentes” zónaként jelölte meg, ahova a szándék szerint nem engednék be az illegális bevándorlókkal szemben intézkedő szövetségi ügynököket.

Egy helyi aktivista csoport, amely magát a Trump Politika Elleni Koalíciónak (Coalition Against the Trump Agenda) nevezi, szerdára tüntetést hirdetett meg a katonák kivezénylése ellen.