Karol Nawrocki: csak Donald Trump tudja rábírni az orosz elnököt a béketárgyalásokra

A varsói államfői hivatal honlapján élőben közvetített sajtókonferencián Nawrocki elmondta: a kétoldalú egyeztetés során Nausedával megegyeztek abban, hogy Trump „a szabad világ egyetlen vezetője, aki képes rábírni Putyint a háború lezárását célzó tárgyalásokra”.

A múlt heti washingtoni látogatását érintő újságírói kérdésre Nawrocki elmondta: Lengyelország gazdasági, pénzügyi, demográfiai és katonai lehetőségeiből adódóan „felelősnek érzi magát az egész közép-európai térségért”. Ezért Trumppal megvitatta az amerikai katonák jelenlétét Lengyelországon túl a három balti országban, köztük Litvániában is. Úgy ítélte meg: az, hogy Trump a lengyelországi amerikai katonai jelenlét fenntartását és lehetséges növelését jelentette be, „pozitív hatással van az egész térség biztonságára”.

A lengyel elnök elmondta: Nausedával megvitatták Lengyelország és Litvánia közös reagálását is a szomszédságukban zajló „hibrid háborúra”.

Kijelentette: a litván elnöktől eltérő módon tekint Ukrajna európai uniós integrációjára, ez viszont „nem zárja ki a teljes szolidaritást Vilniusszal az Oroszországi Föderációval szemben”.

Gitanas Nauseda aláhúzta: örül Trump bejelentésének a lengyelországi katonai jelenlétről, de számít arra, hogy az Egyesült Államok „az egész térségre figyelemmel lesz”. Törekedni kell arra, hogy a régióban fennmaradjon, esetleg megerősödjön az amerikai katonai jelenlét – tette hozzá a litván elnök.

A lengyel kollégájával folytatott tárgyalások témáíról beszámolva Nauseda elmondta: megvitatták egyebek mellett az Ukrajnának szánt katonai támogatást, az illegális bevándorlás problémáját, valamint a védelmi kiadások növelésének terveit a GDP 5 százalékára.

Az augusztus elején elnöki tisztségbe lépő Karol Nawrocki múlt héten Washingtonba, Rómába és a Vatikánba látogatott. Kedden Helsinkiben fogadja őt Alexander Stubb finn államfő. Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője hétfőn a PAP hírügynökséggel közölte: tervek szerint Karol Nawrocki „a legközelebbi időben” Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozik. „A lengyel–magyar kapcsolatok nagyon fontosak számunkra” – hangsúlyozta Leskiewicz.