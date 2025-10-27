Kaja Kallas: Az EU támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot

A College of Europe egyetemen tanévnyitója alkalmából tartott beszédében a főképviselő úgy vélte: széles körű támadás zajlik a nemzetközi jogrend, az emberi jogok, a nemzetközileg elfogadott normák és az ezek érvényesítésére létrehozott intézmények ellen. Ez érinti az ICC-t is, amely a világ legsúlyosabb bűntetteinek elkövetőit vonja felelősségre, és hangot ad az áldozatoknak – fogalmazott.

Kaja Kallas azt mondta, hogy az Európai Uniónak hosszú távú és szilárd politikája van a hágai székhelyű ICC támogatására. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács vonatkozó következtetését idézve kiemelte: „az EU politikája az ICC-vel kapcsolatban az, hogy előmozdítsa a bíróság egyetemes támogatottságát, biztosítsa annak függetlenségét, és fellépjen a működését veszélyeztető fenyegetésekkel szemben”. Hozzátette: „minden tagállamot köteleznek a Tanács által elfogadott határozatok – így az ICC támogatásáról szóló döntés – még a kilépés esetében is”.

Kallas emlékeztetett arra, hogy a támogató álláspontot az uniós intézmények a legmagasabb szinten is világossá tették. Felidézte, hogy idén júniusban a tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke, António Costa az ICC-t „a nemzetközi igazságszolgáltatás sarokkövének” nevezte, míg az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megerősítette az EU teljes támogatását a hágai testület és tisztviselői iránt.