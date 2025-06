Izraeli védelmi miniszter: Izrael Irán hatalmi jelképeit támadja

Kac bejelentette, hogy a légierő megtámadta Irán belbiztonsági parancsnokságát, és hozzátette, hogy Izrael folytatni fogja „a hatalmi jelképek elleni támadásokat”.

Az iráni állami média közlése szerint Izrael csapást mért az Iráni Vörös Félhold szervezetének egyik központjára. A részletek egyelőre nem világosak, és nem tudni, hogy a támadás során voltak-e áldozatok vagy károk az egészségügyi szervezet létesítményeiben. Az iráni hatóságok eddig nem adtak ki hivatalos közleményt az ügyben.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) közölte, hogy jelenleg nem lehet biztosan tudni, hol tárolja Irán a nagy tisztaságú dúsított uránkészletét, mivel az izraeli támadás megakadályozza az ellenőrök munkáját.

A 409 kilogramm nagy tisztaságú uránt – mely tíz nukleáris robbanófej előállításához elég – elvileg egy föld alatti létesítményben biztonságosan, Iszfahánban helyezték el az ügynökség pecsétje alatt.

Azonban Rafael Grossi, az ügynökség vezetője szerdán kijelentette, hogy jelenleg nem ismeri a készlet pontos helyét, mivel Teherán előre jelezte, hogy izraeli támadás esetén az anyagot átszállítják más helyszínre.

Az izraeli hadsereg közlése szerint eddig mintegy 400 rakétát lőttek ki Iránból Izrael felé, és ezek közül körülbelül húsz csapódott be lakott területeken. A hadsereg azt is közölte, hogy mintegy ezer drónt indítottak Iránból, és ezek közül több mint száz hatolt be Izrael légterébe. Ennek ellenére a hadsereg hangsúlyozza, hogy eddig egyetlen drón sem találta el célpontját.

Izraelben nyilvánosságra hozták, hogy a Bat Jam-i rakétabecsapódás halálos áldozatai között volt a hétéves Nasztya Burik, aki Ukrajnából leukémia betegségének kezelésére érkezett családjával Izraelbe.

Először 2022 decemberében utazott édesanyjával gyógykezelés céljából Izraelbe, de a rák kiújult, és a csontvelő-átültetés sem segített. Vele együtt életét vesztette 60 éves nagymamája, Lena Peszkurova, valamint két unokatestvére: a 9 éves Kosztyantin Totovics és a 13 éves Ilja Peszkurov, akik elkísérték, és egy izraeli iskolába jártak.