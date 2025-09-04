Külföld

Izraeli külügyminiszter: Franciaország vizsgálja felül a palesztin állam tervezett elismerését

Gideon Szaár
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Franciaország vizsgálja felül a palesztin állam tervezett elismerését – erre hívta fel Gideon Szaár izraeli külügyminiszter francia hivatali partnerét csütörtöki telefonbeszélgetésük során.

Az izraeli külügyminisztérium közlése szerint Szaár felhívta Jean-Noël Barrot figyelmét arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök izraeli látogatása „nem lehetséges”, amíg „Franciaország folytatja Izrael érdekeivel ellentétes erőfeszítéseit és kezdeményezéseit”.

Macron július végén jelentette be, hogy Franciaország – más országokhoz, köztük Nagy-Britanniához és Kanadához hasonlóan – a palesztin állam elismerését tervezi az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrég ennek kapcsán „meggondolatlan döntésről” beszélt, amely szerinte csak a Hamász palesztin terrorszervezet érdekeit szolgálja. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök „a terrorizmus jutalmazásának” nevezte a lépést.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
