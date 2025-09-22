Külföld

Izraeli dróncsapásban többen meghaltak Libanonban, az izraeli hadsereg vizsgálatot indított

TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Izraeli dróncsapásban öten meghaltak vasárnap Libanonban, a déli Bint Dzsbeil településen – közölte a bejrúti egészségügyi minisztérium. Az izraeli hadsereg közölte, hogy támadást intézett a libanoni Hezbollah síita milícia egyik tagja ellen, és a csapásban „több ártatlan civil is meghalt”, az ügyben vizsgálat indult.

A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült.

Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke elmondta, hogy a halálos áldozatok között van egy családapa három gyermekével, és az anya is megsebesült. Hozzátette, hogy az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért.

Az izraeli közlemény szerint „az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják” – áll a közleményben.

Navaf Szalam libanoni miniszterelnök az X-en a támadást „megfélemlítő üzenetnek” nevezte.

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
