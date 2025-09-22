Izraeli dróncsapásban többen meghaltak Libanonban, az izraeli hadsereg vizsgálatot indított

A bejrúti tájékoztatás szerint további két ember megsebesült.

Nabih Berri, a libanoni parlament elnöke elmondta, hogy a halálos áldozatok között van egy családapa három gyermekével, és az anya is megsebesült. Hozzátette, hogy az áldozatoknak amerikai állampolgárságuk is volt.

A libanoni állami hírügynökség arról számolt be, hogy a csapás egy motort és egy járművet ért.

Az izraeli közlemény szerint „az izraeli hadsereg sajnálja, ha ártatlan személyek sebesülnek meg, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a károkat a lehető legkisebbre csökkentse. Az esetet vizsgálják” – áll a közleményben.

Navaf Szalam libanoni miniszterelnök az X-en a támadást „megfélemlítő üzenetnek” nevezte.