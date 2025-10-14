Izraelben azonosították négy halott túsz földi maradványait

A Tel-Aviv Abu Kabir nevű negyedében működő orvosszakértői intézetben azonosították négy, 2023 október 7-én Izraelből a gázai övezetbe hurcolt ember földi maradványait.

Egyikük Bipin Josi, 22 éves nepáli hindu diák, aki mezőgazdasági képzési programon tartózkodott szeptembertől Izraelben 16 társával együtt a gázai határ közelében fekvő Alumim kibucban. A terrortámadás kezdetekor egy óvóhelyre menekültek, ahová a Hamász terroristái kézigránátot dobtak közéjük. Szemtanúk szerint Josi felkapott egy gránátot és kidobta, mielőtt felrobbant, és ezzel többek életét megmentette.

Később megsebesült, majd a Hamász fegyveresei elfogták és Gázába hurcolták. A hadsereg a rendelkezésére álló információk alapján azt feltételezi, hogy Bipin Josit a háború első hónapjaiban a fogságban meggyilkolták.

A másik halott túsz a 26 évesen megölt Gaj Ilúz hangmérnök, akit a Hamász terroristái szintén megsebesítettek és elraboltak, miközben október 7-én megpróbált elmenekülni a Nova zenei fesztiválról.

Ilúzról egy korábban kiszabadult túsz, Maja Regev elmondta, hogy egy gázai kórházban halt bele sérüléseibe, az orvosi ellátás hiánya miatt. Ő két napig Gaj mellett feküdt sebesülten, és vele volt halálakor, majd látta, ahogy holttestét egy zsákba helyezték.

A másik két azonosított túsz nevét a családok kérésére egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Hétfőn a Hamász csak négy ember földi maradványait adta át a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a megígért 19 helyett, és Izraelben fontolják a megállapodás megszegésére adott lehetséges válaszokat.

Az Hamász iszlamista terrorszervezet és Izrael között közvetítőkkel megkötött tűzszünet szerint a Hamásznak át kell adnia 28, a Gázai övezetben található, meggyilkolt izraeli holttestét.

A Hamász a múlt heti tárgyalásokon Sarm-es-Sejkben azt állította, hogy 9 holttest hollétéről nincs tudomása, ezeket megtalálásuk után adja át, de a többi 19-et a túszcsere keretében azonnal átadja Izraelnek.