Izrael: további rendelkezésig zárva marad a rafahi határátkelő

A határátkelő megnyitásával az Egyiptomban tartózkodó palesztinok visszatérhetnek Gázába – állt a nagykövetség közleményében. A dokumentum arra nem tért ki, hogy a humanitárius segélyeket is átengedik-e a határátkelőn.

„Az átkelő megnyitását annak alapján fogjuk megfontolni, hogy hogyan teljesíti a Hamász (palesztin iszlamista terrorszervezet) a meghalt túszok holttestétnek visszaadását, valamint hogy mennyiben teljesíti a keretmegállapodást” – közölte szombaton Netanjahu hivatala.

Az amerikai közreműködéssel létrejött tűzszünet kezdete óta naponta átlagosan mintegy 560 tonna élelmiszer érkezett a Gázai övezetbe, jóval kevesebb a szükségleteknél – közölte az ENSZ Élelmezési Világprogramja (WFP).

A határátkelőt 2024 májusában zárták be, amikor az izraeli hadsereg megszállta a Gázai övezetet, 2025 elején egy rövid tűzszünet idejére megnyitották.

A két éven át tartó légitámadások és blokád után a Gázai övezetben óriási szükség van élelmiszerre, gyógyszerekre, szálláshelyekre és más segítségre. Az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC) nevű, az ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció augusztusi jelentésében – amelyet Izrael „átpolitizáltnak” és „manipuláltnak” nevezett – megállapította, hogy éhínség van az övezetben.