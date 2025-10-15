Izrael szerint a Hamász által átadott egyik holttest nem egy túszé volt

A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adta át a négy holttestet Izraelnek – mindezt növekvő felháborodás közepette, mivel nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait az Egyesült Államok közvetítésével létrejött békemegállapodás szerint megszabott hétfői határidőig.

A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.

„Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem” – közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak „minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért”.

Az életben maradt 20 túszt hétfőn, 738 napos fogság után engedték szabadon.

A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint szerdán további 45 palesztin holttestét vehették át az izraeli hatóságoktól. A Gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórház és onnan tudósító újságírók is megerősítették az emberi maradványokat szállító három teherautó megérkezését a klinikához. Ezzel a palesztin fél eddig összesen 90 holttestet kapott vissza.

Gázai egészségügyi források emellett arról számoltak be, hogy a tűzszünet ellenére két palesztin életét vesztette izraeli tűzérségi csapásban a Gázai övezetben. Az izraeli hadsereg beszámolója szerint több gyanús személy szegte meg a kijelölt visszavonulási vonalat és közelítette meg az izraeli csapatokat a Gázai övezet északi részén, megszegve ezzel a tűzszüneti megállapodás rendelkezéseit. Izraeli katonák tüzet nyitottak „a fenyegetés elhárítására” – tette hozzá az izraeli hadsereg.