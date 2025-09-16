Külföld

Izrael légicsapást mért a jemeni Hodeida kikötőjére

Izrael kedden légicsapást hajtott végre a jemeni húszik ellenőrzése alatt álló Hodeida kikötője ellen. A hadsereg közleménye szerint a támadás a felkelők katonai infrastruktúráját érte, míg a húszik szóvivője azt állította, hogy a lázadók légvédelme megzavarta az izraeli gépeket.

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a Vörös-tenger partján fekvő kikötőt a húszik az Iránból érkező fegyverszállítmányok fogadására használják, majd ezekkel Izrael és szövetségesei ellen hajtanak végre támadásokat.

„A húszi terrorszervezet további súlyos csapásokra számíthat, és minden Izrael elleni támadásáért fájdalmas árat fog fizetni” – írta Jiszráel Kac védelmi miniszter az X közösségi oldalon.

A húszikhoz köthető al-Maszíra televízió szerint Izrael 12 csapást mért a kikötőre. Kikötői források arról számoltak be, hogy Izrael három, korábban helyreállított mólót vett célba. Helyiek szerint a támadás nagyjából tíz percig tartott.

Jahja Szárí, a húszik szóvivője a Telegramon közzétett írásában kiemelte, hogy a húszi légvédelem több izraeli formációt is visszavonulásra kényszerített, de ezt nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Az izraeli hadsereg közleménye sem részletezte, pontosan milyen létesítményeket értek találatok, csupán annyit közölt, hogy katonai infrastruktúrát semmisítettek meg.

