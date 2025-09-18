Izrael kifejlesztett egy lézer-technológián alapuló légvédelmi fegyvert

Az első ilyen rendszereket még az év végéig integrálni kívánják az izraeli légvédelembe.

A tájékoztatás szerint a fejlesztési és tesztelési fázis sikeres lezárása „döntő mérföldkőnek” számít a rendszer hadseregnek történő átadása előtt.

A fejlesztésben az Elbit Systems és a Rafael izraeli hadiipari cégek vettek részt.

Az Iron Beam egy földi telepítésű lézeres légvédelmi rendszer, amely precíziós célzási technikájának és nagy hatékonyságának köszönhetően gyorsan képes semlegesíti a fenyegetéseket nagyon alacsony üzemeltetési költségek mellett – áll a közleményben.

Amerikai adatok szerint a költséghatékony lézeres fegyverrendszer drónokat mintegy 4 dolláros áron képes semlegesíteni. Az Izrael által használt többrétegű rakétavédelmi rendszer ennél jóval drágábban üzemel. Rövid hatótávolságú lézerfegyverek prototípusait a jelenleg zajló közel-keleti konfliktusban is bevetettek már, amelyekkel „több tucat fenyegetést” sikerült semlegesíteni.

Jiszráel Kac védelmi miniszter „történelmi mérföldkőről” beszélt Izrael védelmi képességeit illetően. Mint mondta, Izrael az első állam, amely ilyen rendszerrel rendelkezik. „Ellenségeinknek Gázában, Iránban, Libanonban, Jemenben és más térségekben tudniuk kell: amilyen erősek vagyunk a védelemben, olyan erősek vagyunk a támadásban is – és mindent el fogunk követni az izraeli állampolgárok védelme érdekében” – húzta alá a tárcavezető.