Az izraeli hadsereg légiereje az eddigi legnagyobb jemeni támadását hajtotta végre csütörtökön a húszi lázadók ellen, megtorlásul az előző napi, Eilatot ért dróntámadás miatt, amelyben húsz ember megsérült.
Izrael az eddigi legnagyobb légitámadását hajtotta végre a jemeni húszi lázadók ellen
A légierő előzetes figyelmeztetés nélkül hajtotta végre a támadást, és legkevesebb 65 célpontot támadott a jemeni fővárosban, Szanaában. A célpontok között voltak a lázadók biztonsági és hírszerzési szervezetének létesítményei, lőszerraktárak, a húszik katonai propagandafőosztályának székháza, valamint a fegyveresek több szálláshelye.
A hadsereg közlése szerint ez a tizenötödik támadás volt Jemenben, mintegy kétezerkétszáz kilométerre Izrael területétől.
