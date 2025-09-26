Külföld

Ismét vadászgépeket riasztott a NATO a légtere közelében repülő orosz harci gépek miatt

Shutterstock-felvétel
MTI

Ismét vadászgépeket riasztott a NATO a légtere közelében, a Balti-tenger fölött repülő orosz harci repülőgépek miatt.

Magyar Gripeneket riadóztattak csütörtökön a litvániai Siauliai város bázisáról, hogy azonosítsanak és kísérjenek öt orosz katonai repülőgépet Lettország partjainál a NATO légtere közelében – közölte a NATO Szövetséges Légi Parancsnoksága. A Balti-tenger fölött észlelt orosz repülőgépek között volt három MiG–31-es, egy Szu–30-as és egy Szu–35-ös vadászrepülőgép, amely nem tartotta be a nemzetközi repülésbiztonsági szabályokat – áll a Facebookon közzétett tájékoztatásban.

Andris Spruds lett védelmi miniszter az esettel kapcsolatban a Lett Rádiónak azt mondta: az orosz harci repülőgépek elfogása mutatja, hogy a NATO fokozott éberséggel cselekedett, és ezentúl még ennél is aktívabban fog fellépni. Megjegyezte: egyre többször fordul elő, hogy orosz katonai repülőgépek megközelítik vagy megsértik a NATO légterét.

