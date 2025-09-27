Ismét mindenhol sugározzák Jimmy Kimmel korábban felfüggesztett műsorát az Egyesült Államokban

A több száz televízióállomást birtokló Nexstar és a Sinclair médiavállalat helyi idő szerint pénteken közölte: újra műsorra tűzik Jimmy Kimmel show-ját.

Az utóbbi napokban megfontoltuk azokat az „elgondolkodtató visszajelzéseket”, amelyeket nézőktől, hirdetőktől és közösségi vezetőktől kaptunk. Az ABC csatornával együtt továbbra is széles közönség számára szeretnénk műsorokat kínálni – közölte a Sinclair.

A Sinclairnek csaknem 40, a Nexstarnak pedig nagyjából 30 helyi televíziós csatornája működik az ABC-vel partnerségben.

Az ABC amerikai televíziós társaság szeptember közepén jelentette be, hogy meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentése miatt.

A döntés hátterében az áll, hogy Jimmy Kimmel egyik adásában azt állította: Charlie Kirk meggyilkolásából a Donald Trump amerikai elnök mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok politikai tőkét próbálnak kovácsolni.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről. A Disney bejelentését közvetlenül megelőzte a Nexstar Media Group közleménye, amelyben jelezték, hogy a portfóliójukba tartozó és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározzák a Jimmy Kimmel Live című show-műsort.

Az ABC már keddtől újra műsorra tűzte a show-t az országos tv-csatornákon, de a Sinclair és a Nexstar még pár napig érvényben tartotta a felfüggesztést a helyi csatornákon. Az ABC közleményében úgy fogalmazott: a műsor készítését korábban azért függesztették fel, hogy ne fokozzák tovább az országban kialakult egyébként is nagyon feszült helyzetet. Végül azt követően döntöttek a műsor visszavételéről, hogy több napon át „komoly megbeszéléseket” folytattak Kimmellel.

A Jimmy Kimmel Live nézettsége az előzetes adatok szerint rekordot döntött kedd este, csaknem 6,3 millióan nézték meg a felfüggesztés után a képernyőre visszaengedett új adást az ABC-n.