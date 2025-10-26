Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret a szomszédos Fehéroroszország felől érkező meteorológiai léggömbök miatt – közölte szombat este a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC).
Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret meteorológiai léggömbök miatt
Az NCMC tájékoztatása szerint a légi forgalmat vasárnap hajnali 2 óráig leállítják a vilniusi repülőtéren.
Októberben ez már a negyedik ilyen jellegű incidens. Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.
Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Fehéroroszország felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.
Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt pénteken lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint Kaunas repülőterét.
Előzőleg október 21-én és október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe.
Az elmúlt hetekben az európai légiforgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat.
