Ismét ártatlan emberek haltak meg az éjszakai orosz dróntámadások után Ukrajnában

TASR/AP-felvétel
MTI

Az orosz hadsereg 7 különböző típusú rakétával és több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, 3 ember meghalt, sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának péntek reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 121 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról. A közlemény szerint 10 helyszínen célba találtak a rakéták, emellett 35 drón is.

Az orosz hadsereg szeptember 4-én este drónnal támadta meg a Harkiv megyei Hotyimlja falut, 3 ember meghalt, további 3 pedig megsebesült – közölte Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegramon. Előzetes információk szerint a közútkarbantartó szolgálat dolgozói voltak a támadás áldozatai.

Több orosz csapás érte a kritikus és ipari infrastruktúra objektumait az északkelet-ukrajnai Szumi megyében, 3 ember megsebesült, a támadás jelentős károkat okozott, nagy területen tűz ütött ki – tette közzé az Ukrajinszka pravda hírportál Szerhij Krivosejenko, Szumi város katonai kormányzója és a katasztrófavédelem hivatalos közösségi oldalain megjelent bejegyzések alapján.

A megyeszékhely területét négy találat érte, a támadás következtében szünetelt az áram- és vízszolgáltatás, valamint a tömegközlekedés, az egészségügyi létesítmények áramellátását pedig tartalék energiaforrások révén biztosították.

Az ukrán hadsereg pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, a „Magyar” hívójelű Robert Brovdi ma reggel a Facebook-oldalán megerősítette, hogy szeptember 5-én éjszaka csapást mértek az oroszországi Rjazanyban található olajfinomítóra és az ideiglenesen megszállt Luhanszkban lévő olajtárolóra.

