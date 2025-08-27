Iskolai lövöldözés Minneapolisban: ketten meghaltak, húszan megsérültek

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a támadó fegyverest sikerült elfogni, de a gyanúsított a későbbiekben életét vesztette. Tim Walz kormányzó „szörnyűnek” nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

A lövöldözés idején az iskola teljes diáksága reggeli misén vett részt. Egy szemtanú a Sky Newsnak azt mondta: néhány perc alatt 30–50 lövést hallott. „Egy örökkévalóságnak tűnt” – idézte fel.

Az eset a negyedik halálos kimenetelű lövöldözés volt Minneapolisban kevesebb mint 24 óra alatt. A hatóságok szerint a lakosságot nem fenyegeti további veszély, ugyanakkor arra kérték az embereket, hogy kerüljék el az iskola környékét. A szülők számára kijelölt találkozási pontot hoztak létre.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán reagált az eseményre. Közlése szerint az FBI már a helyszínen van, a Fehér Ház pedig figyelemmel kíséri a fejleményeket. „Kérem, csatlakozzanak hozzám, és imádkozzunk együtt az érintettekért!” – írta az elnök.

