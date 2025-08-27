Külföld

Iskolai lövöldözés Minneapolisban: ketten meghaltak, húszan megsérültek

Iskolai lövöldözés Minneapolisban: ketten meghaltak, húszan megsérültek
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Ketten meghaltak, húszan pedig megsérültek egy szerdai iskolai lövöldözésben az amerikai Minnesota államban – közölte az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma. A tragédia a tanév első hetében, a minneapolisi Annunciation Church katolikus iskolájában történt.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a támadó fegyverest sikerült elfogni, de a gyanúsított a későbbiekben életét vesztette. Tim Walz kormányzó „szörnyűnek” nevezte a történteket, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

A lövöldözés idején az iskola teljes diáksága reggeli misén vett részt. Egy szemtanú a Sky Newsnak azt mondta: néhány perc alatt 30–50 lövést hallott. „Egy örökkévalóságnak tűnt” – idézte fel.

Az eset a negyedik halálos kimenetelű lövöldözés volt Minneapolisban kevesebb mint 24 óra alatt. A hatóságok szerint a lakosságot nem fenyegeti további veszély, ugyanakkor arra kérték az embereket, hogy kerüljék el az iskola környékét. A szülők számára kijelölt találkozási pontot hoztak létre.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán reagált az eseményre. Közlése szerint az FBI már a helyszínen van, a Fehér Ház pedig figyelemmel kíséri a fejleményeket. „Kérem, csatlakozzanak hozzám, és imádkozzunk együtt az érintettekért!” – írta az elnök.

(Telex)

iskolai lövöldözés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?