Iráni parlamenti képviselők atomfegyver építését sürgetik

Az iráni sajtóban hétfőn ismertetett levélben a 290 fős parlament 71 tagja az ország védelmi doktrínájának felülvizsgálatát kéri „a megváltozott közel-keleti biztonsági helyzet miatt”.

A teheráni vezetés eddig következetesen azt hangsúlyozta, hogy az ország vallási okokból nem törekszik atomfegyver kifejlesztésére. Az Iszlám Köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah egyik fatvája (iszlám vallásjogi döntése) megtiltja tömegpusztító fegyver gyártását és bevetését.

A képviselők szerint azonban a helyzet mostanra megváltozott, Izrael „az őrület határára jutott”, és a nemzetközi jogi kötelezettségekre fittyet hányva támad másokat. Úgy vélekedtek, hogy az elrettentést szolgáló atomfegyverek nem sértenék az említett fatvát.

Júniusban Izrael egy 12 napos hadművelet során az Egyesült Államokkal közösen iráni atomlétesítményekre mért csapásokat. A Nyugat szerint a teheráni vezetés atomfegyver építésére törekszik, ezt Irán következetesen tagadja.