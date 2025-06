Iráni külügyminiszter: az izraeli légicsapások eltávolították Iránt és az Egyesült Államokat a diplomácia útjáról

Ő a magyar színház- és filmtörténet egyik legizgalmasabb alakja, akinek pályája tükrözi a 20. század történelmi viharait és a színjátszás örök emberi kérdéseit is. Száz éve, 1925 június 14-én született a Tornalja melletti Bejében, azaz egy kicsit „a miénk“ is. A jubileum jó alkalom arra, hogy újra végiggondoljuk, miért is volt nagy színész a kétszeres Kossuth-díjas Darvas Iván.