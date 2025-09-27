Irán hazarendelte berlini, párizsi és londoni nagykövetét

Tekintettel arra, hogy ez a három ország „felelőtlenül úgy döntött”, visszaállítják az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, konzultációra visszarendeljük Teheránba a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetet – közölte az iráni külügyminisztérium.

Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép, miután az Európai Hármak (E-3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az atomprogramjáról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. A snapback olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fél megszegi a kötelezettségvállalásait. A szankciók értelmében újra befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, leállítják az együttműködést Teheránnal a fegyverkezés terén, és büntetést helyeznek kilátásba arra az esetre, ha Irán folytatná ballisztikusrakéta-programjának fejlesztését.

Az E-3 országok elsősorban azt kifogásolták, hogy Irán nem működik együtt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), illetve nem folytat közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a kérdésben.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton közölte: az Egyesült Államok azt követelte Irántól, hogy adja át „az összes” dúsított uránját cserébe a szankciók felfüggesztésének három hónapos meghosszabbításáért.

Ezt a kérést Irán elfogadhatatlannak tartja. Pár hónap múlva majd új követeléssel állnak elő, és megint a snapback mechanizmust akarják alkalmazni – mondta az iráni elnök az állami televíziónak nyilatkozva.