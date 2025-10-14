Irán ellentmondásosnak nevezte Donald Trump párbeszédre szóló felhívását

A teheráni külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy Donald Trump felhívása „éles ellentétben áll” az Egyesült Államok Irán ellen irányuló lépéseivel. „Trump úr lehet a béke elnöke, vagy a háborúé – de a kettő egyszerre nem megy” – fogalmazott Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en.

Júniusban az Egyesült Államok Izraellel közösen csapást mért több iráni nukleáris létesítményre.

Aragcsi ugyanakkor megerősítette, hogy Teherán „mindig is nyitott volt a tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló diplomáciai párbeszédre”.

Az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah korábban „túlzó és felháborító” elvárásnak nevezte az amerikai fél követelését az iráni atomdúsítás leállításáról, és kiemelte: az Egyesült Államok „engedelmes Iránt akar”, ezért a két ország közötti vita jelenleg „megoldhatatlan”.

A nyugati országok továbbra is azzal vádolják Iránt, hogy atomfegyver fejlesztésére törekszik, míg Teherán kitart amellett, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.