Breaking! Szádalmási vonatbaleset: tart a kárelhárítás, egy mozdonyvezető őrizetben Double right arrow icon
Külföld

Irán ellentmondásosnak nevezte Donald Trump párbeszédre szóló felhívását

Donald Trump
TASR-felvétel
feher
MTI

Irán külügyminisztériuma kedden bírálta Donald Trump amerikai elnök párbeszédről tett legutóbbi kijelentését, ami meglátásuk szerint ellentmondásban áll a washingtoni vezetés Iránnal szemben tanúsított „ellenséges és bűnös magatartásával”.

A teheráni külügyminisztérium közleményében azt írta, hogy Donald Trump felhívása „éles ellentétben áll” az Egyesült Államok Irán ellen irányuló lépéseivel. „Trump úr lehet a béke elnöke, vagy a háborúé – de a kettő egyszerre nem megy” – fogalmazott Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en.

Júniusban az Egyesült Államok Izraellel közösen csapást mért több iráni nukleáris létesítményre.

Aragcsi ugyanakkor megerősítette, hogy Teherán „mindig is nyitott volt a tiszteleten és kölcsönös előnyökön alapuló diplomáciai párbeszédre”.

Az iszlám köztársaság legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah korábban „túlzó és felháborító” elvárásnak nevezte az amerikai fél követelését az iráni atomdúsítás leállításáról, és kiemelte: az Egyesült Államok „engedelmes Iránt akar”, ezért a két ország közötti vita jelenleg „megoldhatatlan”.

A nyugati országok továbbra is azzal vádolják Iránt, hogy atomfegyver fejlesztésére törekszik, míg Teherán kitart amellett, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.

Irán
Egyesült Államok
Donald Trump
J. D. Vance
Marco Rubio
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?