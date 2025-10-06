Idén 80 búvár kapcsolódott be a tátrai tengerszemek tisztításába

Hozzátette, jó hír, hogy évről évre kevesebb vízbe dobált hulladékot kell kihalászniuk, az idén is így volt. Összesen 47 kiló hulladékot emeltek ki, 20-szal kevesebbet, mint tavaly.

A legtöbb szemetet a Csorba-tóban találták, 24 kilogrammot, voltak köztük meglepő tárgyak, például egy startpisztoly, férfikalap, csavarhúzó, és új, de egyre gyakoribb jelenség, hogy drónok zuhannak a tátrai tavakba. További három tátrai tengerszemből összesen 23 kiló hulladékot szedtek össze.

„Örvendetes, hogy egyre javul a helyzet, egyre kevesebb a kihalászott hulladék, és egyre többen kapcsolódnak be a tavak tisztításába” – tette hozzá Peter Spitzkopf szervező, a TANAP munkatársa.

Az elmúlt 32 évben összesen 2140 merülést hajtottak végre az önkéntes búvárok, és 7436 kilogramm hulladékot hoztak a felszínre.

A Tiszta vizek akció mindig a Tátralomnicon (Tatranská Lomnica) rendezett Búvárfilmek Nemzetközi Fesztiváljához kapcsolódik, idén hétvégén tartották a 40. évfolyamát. A búvárok egy régi poprádi bányatavat is kitisztítottak.