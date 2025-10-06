Külföld

Idén 80 búvár kapcsolódott be a tátrai tengerszemek tisztításába

Idén 80 búvár kapcsolódott be a tátrai tengerszemek tisztításába
TASR-felvétel
tasr
TASR

A nyári turistaszezon befejeződésével 32. alkalommal tisztították búvárok a magas-tátrai tengerszemeket, idén összesen 80-an merültek alá, ami rekord – tájékoztatott Jarmila Hlaváčová, a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) szóvivője.

Hozzátette, jó hír, hogy évről évre kevesebb vízbe dobált hulladékot kell kihalászniuk, az idén is így volt. Összesen 47 kiló hulladékot emeltek ki, 20-szal kevesebbet, mint tavaly.

A legtöbb szemetet a Csorba-tóban találták, 24 kilogrammot, voltak köztük meglepő tárgyak, például egy startpisztoly, férfikalap, csavarhúzó, és új, de egyre gyakoribb jelenség, hogy drónok zuhannak a tátrai tavakba. További három tátrai tengerszemből összesen 23 kiló hulladékot szedtek össze.

„Örvendetes, hogy egyre javul a helyzet, egyre kevesebb a kihalászott hulladék, és egyre többen kapcsolódnak be a tavak tisztításába” – tette hozzá Peter Spitzkopf szervező, a TANAP munkatársa.

Az elmúlt 32 évben összesen 2140 merülést hajtottak végre az önkéntes búvárok, és 7436 kilogramm hulladékot hoztak a felszínre.

A Tiszta vizek akció mindig a Tátralomnicon (Tatranská Lomnica) rendezett Búvárfilmek Nemzetközi Fesztiváljához kapcsolódik, idén hétvégén tartották a 40. évfolyamát. A búvárok egy régi poprádi bányatavat is kitisztítottak.

Magas-Tátra
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?