Időbe telhet a meghalt izraeli túszok holttestének felkutatása

Feltehetően időbe telik majd a Gázai övezetbe elhurcolt, és ott meghalt izraeli túszok holttestének felkutatása a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának (ICRC) keddi bejelentése szerint, amelyben súlyos kihívásnak nevezik az emberi maradványok előkerítését a romok alól.

„Ha lehet, ez még nehezebb feladat, mint az élő túszok átadása” – jelentette ki Christian Cardon, az ICRC szóvivője Genfben, hozzátéve, hogy a keresés akár napokba vagy hetekbe is telhet, és még akkor sem biztos, hogy mindenkit megtalálnak.

Mint mondta, az ICRC továbbra is hangsúlyozza: a felek legfontosabb feladata most a holttestek felkutatása.

Cardon mindazonáltal nem kívánt válaszolni a maradványok esetleges hollétére, a jelenleg is zajló keresési munkálatok érzékeny természetére hivatkozva.

Az övezetet ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet – a tűzszüneti megállapodás részeként – hétfőn adta át Izraelnek az utolsó, 2023. októberében elhurcolt és még életben lévő túszt. A megállapodás előirányozza továbbá a fogságban meghalt túszok holttestének visszaszolgáltatását is, a terroristák azonban mind ez idáig csak négy ember földi maradványait adták át a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a megígért 19 helyett, ezért Izraelben fontolják a megállapodás megszegésére adott lehetséges válaszokat.

