Húsz EU-tagállam közös fellépést sürget afgánok hazatelepítésének lehetővé tételéért

Köztük Szlovákia és Magyarország is.

Húsz európai uniós tagállam közösen kérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen konkrét lépéseket azoknak az afgán állampolgároknak az önkéntes vagy kikényszerített hazatelepítésének lehetővé tételére, akiknek nincs jogszerű tartózkodási engedélyük az EU-ban – közölte szombaton Anneleen Van Bossuyt belga szövetségi menekültügyi miniszter.

„Az északi, déli, nyugati és keleti tagállamok mind ugyanazzal az akadállyal szembesülnek: nem tudjuk visszaküldeni az illegálisan itt tartózkodó vagy elítélt afgán állampolgárokat, még az ítélet végrehajtása után sem” 

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette, ez aláássa a közbizalmat a menekültügyi rendszerben, és biztonsági kockázatokat is jelent. A kezdeményezéshez Belgium mellett Bulgária, Ciprus, Németország, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Ausztria, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Svédország csatlakozott. A tagállamok levélben fordultak Magnus Brunnerhez, menekültügyekért és migrációért felelős uniós biztoshoz, azt kérve, hogy tartsa napirenden a visszafogadási megállapodások kérdését a tálib vezetéssel, és dolgozzon ki diplomáciai és gyakorlati megoldásokat.

Van Bossuyt szerint a Frontex, az EU határvédelmi ügynöksége erősebb szerepet kaphatna az önkéntes visszatérés és a reintegrációs programok szervezésében, valamint szerinte ki kellene dolgozni a kitoloncolás jogi és gyakorlati lehetőségeit is, különös tekintettel a közbiztonságot veszélyeztető személyekre.

A belga szövetségi kormány az elmúlt hetekben fokozta erőfeszítéseit a hazatelepítések újraindítására. Jelenleg az afgán menedékkérelmek mintegy fele elutasítással zárul, ugyanakkor több mint 2800 afgán tartózkodik belga befogadóközpontokban, köztük olyanok is, akikhez közbiztonságot veszélyeztető incidensek köthetők.

Németország belügyminisztere, Alexander Dobrindt jelezte, hogy országa kész segíteni más tagállamoknak a kitoloncolásokban, és tárgyalásokat folytat Kabul vezetésével, noha a tálib rezsimet az EU hivatalosan nem ismeri el.

Irán és Pakisztán egyre nagyobb számban küld haza afgánokat, ami további nyomást helyez Afganisztán súlyos gazdasági helyzetére. Az ENSZ becslése szerint az ország mintegy 45 milliós lakosságának több mint fele humanitárius segélyre szorul.

