A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) mostani csúcstalálkozójának célja a konszenzus megteremtése, az együttműködés lendületének növelése és a fejlődési irányok kijelölése – hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai államfő vasárnap az észak-kínai kikötővárosban, Tiencsinben tartott üdvözlő fogadáson.
Hszi Csin-ping: a tiencsini csúcstalálkozó célja az egység és az együttműködés erősítése
A kínai elnök szerint a szervezet megalakulása óta a „sanghaji szellemiség” jegyében erősíti a tagállamok közötti bizalmat, és mélyíti az együttműködést.
Hszi Csin-ping rámutatott: a száz éve nem látott világméretű változások és az egyre növekvő bizonytalanság miatt a Sanghaji Együttműködési Szervezetre még nagyobb felelősség hárul a regionális béke megőrzésében és a fejlődés előmozdításában.
„Meg vagyok győződve arról, hogy a közös erőfeszítéseknek köszönhetően a csúcstalálkozó sikeres lesz, a Sanghaji Együttműködési Szervezet pedig nagyobb szerepet játszik majd a tagállamok együttműködésének erősítésében és a globális dél országainak egységében” – közölte Hszi Csin-ping a díszvacsorán.
A Sanghaji Együttműködési Szervezetét Kína, Oroszország és a közép-ázsiai államok alapították 2001-ben a terrorizmus elleni küzdelem és a gazdasági együttműködés előmozdítása érdekében. Jelenleg tíz országot foglal magában, köztük az alapítók mellett Iránt, Indiát, Pakisztánt és Fehéroroszországot.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.