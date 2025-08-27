Külföld

Hszi Csin-ping: a kínai–orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

MTI

A kínai–orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta – közölte szerdán a kínai állami média.

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért. „A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen” – fogalmazott.

Hszi kiemelte: a törvényhozói kapcsolatok a kínai–orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között – tette hozzá.

Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette: az orosz–kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak. „Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére” – mondta.

Az orosz házelnök felidézte: nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. „Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért” – fogalmazott.

