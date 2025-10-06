Hollandia 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére – jelentette be Dick Schoof holland miniszterelnök hétfőn Kijevben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.
Amszterdam 55 millió eurót fizet be a Világbanknak az ukrajnai helyreállítási és reformköltségek fedezésére
A kormányfő hozzátette, hogy „2022 óta Hollandia 20,6 milliárd eurót biztosított Ukrajna támogatására, ebből 13,6 milliárd eurót a holland kormány nyújtott”. „Pénzügyi és jogi hozzájárulásainkkal együtt ez azt mutatja, hogy Hollandia mindent megtesz Ukrajna támogatásáért, és folyamatosan dolgozik ezen” – jegyezte meg.
Schoof kitért arra, hogy jelenleg komoly problémát jelentenek az orosz drónok, ezért szerinte országának szorosan együtt kell működnie más országokkal, főként Ukrajnával a drónok elleni érzékelők kifejlesztésében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tájékoztatta az újságírókat arról, hogy a holland miniszterelnökkel főként Ukrajnának az orosz agresszió miatti teljes kárpótlásáról, a szankciókról, valamint az orosz támadásokból fakadó energetikai kihívásokról folytattak eszmecserét.
„Oroszország mindent el fog követni, hogy ne tudjunk saját gázkitermeléssel foglalkozni. A kitűzött cél ezért az, hogy legyen pénz a fölgázbehozatalra. Tudjuk, mekkora összegre van szükség, és úgy gondoljuk, készen állunk erre” – mondta az elnök.
Zelenszkij a sajtótájékoztatón ismételten leszögezte, hogy Ukrajna kizárólag saját fegyvereit használja az Oroszország elleni támadásokhoz.
