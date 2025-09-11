Külföld

Határ- és légtérzárat rendelt el Lengyelország

TASR/AP-felvétel
Péntektől kezdődően lezárják a lengyel–fehérorosz határt – közölte Marcin Kierwiński, Lengyelország belügyi és közigazgatási minisztere.

A légtér használatát is korlátozzák az ukrán és belarusz határa mentén – írja a Meduza alapján a Telex. Drónt csak a hadsereg reptethet, és csak azok a repülőgépek közlekedhetnek az érintett területen, amik engedélyt kaptak a hatóságoktól.

A határzár csütörtökön éjfélkor lép életbe, és folyamatosan mérlegelni fogják, hogy meddig szükséges fenntartani ezt az állapotot. Marcin Kierwiński azt mondta, egy napig sem akarják feleslegesen lezárva tartani a határt, de minden lehetséges forgatókönyvre fel kell készülni.

A lengyel belügyminiszter azt mondta, további provokációra is számítanak Oroszországtól. A légtérzárat nemzetbiztonsági okokból hozták meg, és várhatóan december 9-ig lesz érvényben – közölte a lengyel Légiforgalmi Szolgáltató Ügynökség. Azok a repülők vagy helikopterek, amelyek esetleges balesetek vagy katasztrófák miatti mentőakcióban vennének részt, mentesülnek a tiltás alól.

Kedd este és szerda reggel között tizenkilenc orosz drón repült be Lengyelország légterébe. Lengyel és NATO-gépek legalább négy drónt lelőttek. Az egyik lelőtt drón roncsa eltalált egy lakóházat. Késő délelőtt rábukkantak egy ismeretlen eredetű rakéta roncsaira is. Belarusz azt állítja, ők is lelőttek pár drónt a saját légterükben.

