Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki. A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.