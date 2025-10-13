Külföld

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

A héten jelentik be a Nobel-díjak nyerteseit
TASR
feher
MTI

„Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” hárman, Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért.

1969 óta 57 közgazdasági Nobel-emlékdíjat adtak ki. A legfiatalabb Esther Duflo volt, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig Leonid Hurwicz volt, aki 2007-ben 90 évesen lett díjazott.

Nobel-díj
közgazdasági Nobel-díj
