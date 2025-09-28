Hamász: nem érkezett új tűzszüneti javaslat a közvetítőktől

A Hamászhoz nem érkezett új javaslat a tűzszüneti és fogolycsere-tárgyalásokra – írta vasárnapi közleményében a palesztin iszlamista fegyveres szervezet.
A közösségi médiában is ismertetett közlemény szerint a párbeszéd a Dohát ért izraeli légicsapás után „szünetel”; a Hamász álláspontja szerint az incidens aláásta a mediáció feltételeit, és eddig nem érkezett részletes javaslat a közvetítőktől.
A nyilatkozatban mindazonáltal hozzáteszik, hogy a csoport nyitott a közvetítők új javaslataira.
