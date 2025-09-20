Hamász: a túszok ugyanolyan sorsra juthatnak, mint egy eltűnt izraeli pilóta

Az iszlamista palesztin szervezet által a 2023. október 7-i terrortámadásban Izraelből elrabolt 251 emberből 47 még mindig fogságban van a Gázai övezetben, az izraeli hadsereg szerint közülük 25-en már nem élnek.

A katonai szárny, az Ezzedin al-Kasszám Brigádok ezek közül a túszok közül 46-ról tett közzé egy-egy régi fényképet a Telegramon. Mindegyik képen Ron Arad neve olvasható, az izraeli légierő azon pilótájáé, aki egy 1986. évi libanoni bevetése során fogságba esett és eltűnt.

„(Benjámin) Netanjahu (izraeli miniszterelnök) makacssága és (Éjal) Zamir (vezérkari főnök) behódolása miatt (…) íme egy búcsúfénykép, amely a művelet kezdetén készült Gázavárosban”

– olvasható a szervezet által a fényképek mellé tett kísérőszövegben.

Ron Aradot először siíta fegyveresek tartották őrizetben Libanonban. Jelenleg halottnak tartják, és holttestét sosem adták ki.

Sorsa évtizedek óta aggasztja Izraelt, ahol az elesett vagy fogságban meghalt katonák hazaszállítása hazafias kötelesség.

Izrael a héten kezdett újabb légi és szárazföldi hadműveletet Gázaváros ellen, aminek hatására már több százezer palesztin civil menekült el onnan a Gázai övezet déli részébe.