Generációs dohányzási tilalmat vezettek be a Maldív-szigeteken

A Maldív-szigeteki kormány hivatalosan életbe léptette a dohányzásellenőrzési törvény módosításait, amelyek értelmében szombattól úgynevezett generációs dohányzási tilalom lép életbe az országban, ami azt jelenti, hogy a 2007. január 1-jén vagy azután születettek nem gyújthatnak rá soha életükben az ország területén.

Az új intézkedések tükrözik Mohamed Muiz elnök elképzelését, amely szerint „kompetens, erkölcsileg tisztességes és szorgalmas állampolgárokat” kell nevelni – írta a PSM News állami hírügynökség beszámolójában.

A törvényjavaslatot április 29-én nyújtották be. A jogszabály országos tilalmat vezetett be az elektronikus cigaretták és a vaporizerek („vape-ek”) használatára is. Emellett korlátozza az értékesítést: az eladók nem árusíthatnak dohánytermékeket 21 év alatti személyeknek, illetve azoknak, akik a generációs határév után születtek. Az elektronikus cigaretták, vaporizerek és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők használata, birtoklása, importálása és gyártása mostantól tilos.