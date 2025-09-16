Külföld

„Gázaváros lángokban áll” – Izrael szárazföldi offenzívát indított a Hamász ellen

izraeli-palesztin konfliktus
TASR/AP-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az izraeli hadsereg (IDF) kedden közölte, hogy két hadosztály mintegy tízezer katonájának részvételével kiterjedt szárazföldi hadművelet kezdődött a Hamász állásai ellen Gázavárosban.

A 162. és 98. hadosztályhoz a következő napokban több tízezer tartalékos csatlakozik, míg a 99. hadosztály a határ északi részét, a „Gázai hadosztály” pedig az övezet déli térségét biztosítja – közölte az IDF.

„Gáza lángokban áll. Az izraeli hadsereg acélököllel sújt le a terrorista infrastruktúrára, és katonái hősiesen harcolnak, hogy megteremtsék a feltételeket a túszok szabadon engedésére és legyőzzék a Hamászt. Semmi sem tántoríthat el és nem fogunk meghátrálni – amíg csak el nem érjük céljainkat” 

– fogalmazott Jiszráel Kac hadügyminiszter, hozzátéve: a cél a Hamász katonai erejének felszámolása.

A hivatalos közlés szerint az offenzíva elsődleges célja a Hamász katonai infrastruktúrájának teljes megsemmisítése. Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy Izrael a harci cselekmények mellett tűzszüneti megállapodásra is törekszik, amelynek feltétele az összes túsz – élők és holtak – átadása lenne.

A közvetítői erőfeszítéseket azonban megnehezíti, hogy a múlt héten izraeli hírszerző akció célpontja a Hamász katari vezetése volt. A tárgyalásokban kulcsszerepet játszó Katar miniszterelnöke az incidens után úgy nyilatkozott: az izraeli lépés „megölt minden reményt” a Gázában rekedt túszok számára.

(Telex)

Hamász
Izrael
Palesztina
háború
izraeli-palesztin konfliktus
Hezbollah
Libanon
Irán
Szíria
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?