„Gázaváros lángokban áll” – Izrael szárazföldi offenzívát indított a Hamász ellen

A 162. és 98. hadosztályhoz a következő napokban több tízezer tartalékos csatlakozik, míg a 99. hadosztály a határ északi részét, a „Gázai hadosztály” pedig az övezet déli térségét biztosítja – közölte az IDF.

„Gáza lángokban áll. Az izraeli hadsereg acélököllel sújt le a terrorista infrastruktúrára, és katonái hősiesen harcolnak, hogy megteremtsék a feltételeket a túszok szabadon engedésére és legyőzzék a Hamászt. Semmi sem tántoríthat el és nem fogunk meghátrálni – amíg csak el nem érjük céljainkat”

– fogalmazott Jiszráel Kac hadügyminiszter, hozzátéve: a cél a Hamász katonai erejének felszámolása.

A hivatalos közlés szerint az offenzíva elsődleges célja a Hamász katonai infrastruktúrájának teljes megsemmisítése. Elemzők azonban arra figyelmeztetnek, hogy Izrael a harci cselekmények mellett tűzszüneti megállapodásra is törekszik, amelynek feltétele az összes túsz – élők és holtak – átadása lenne.

A közvetítői erőfeszítéseket azonban megnehezíti, hogy a múlt héten izraeli hírszerző akció célpontja a Hamász katari vezetése volt. A tárgyalásokban kulcsszerepet játszó Katar miniszterelnöke az incidens után úgy nyilatkozott: az izraeli lépés „megölt minden reményt” a Gázában rekedt túszok számára.

(Telex)