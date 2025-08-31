Frankfurtban több ezren tüntettek a gázai háború ellen

Külföld

Több ezer ember gyűlt össze szombaton Frankfurtban, hogy tiltakozzon a gázai háború ellen, miután a bíróságok feloldották a nyugatnémet városban a tüntetés tilalmát.

A rendőrség szerint mintegy 11 ezer ember gyűlt össze a város keleti részén fekvő Hafenparkban. A tüntetők palesztin zászlókat és tiltakozó plakátokat tartva olyan jelszavakat skandáltak, mint „Szabadságot Palesztinának!” és „A folyótól a tengerig – Palesztina szabad lesz”.

Az Egyesüljünk Gázáért – Állítsuk meg a népirtást! jelszó alatt tartott tüntetés Frankfurt keleti részéről a belvárosba tartott. Délutánig a rendőrség nem kapott információt komolyabb incidensekről vagy zavargásokról.

A rendőrök a tüntetés egyik szónokát azonban őrizetbe vették, miután a holokausztot és a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadásait bagatellizáló megjegyzéseket tett. Néhány embert figyelmeztettek a maszkviselés tilalmára is.

A városi hatóságok korábban megpróbálták betiltani a tüntetést, arra hivatkozva, hogy az „potenciálisan antiszemita összejövetel”. A város szerint aggodalomra ad okot a palesztinbarát és az Izrael-párti aktivisták közötti feszültség kialakulása. A szervező azonban megtámadta a tilalmat, és csütörtökön számára kedvező döntés született a frankfurti közigazgatási bíróságon. A határozat szerint a tiltás a rendőrség jelenlegi kockázatértékelése alapján indokolatlan, mivel ahhoz a közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszélynek kell fennállnia.

A kasseli közigazgatási bíróság is megvizsgálta a tüntetés ügyét és pénteken úgy döntött, hogy a demonstráció megtartható. A bíróság megjegyezte, a rendőrség az egyes rendbontókra összpontosíthat, hogy más résztvevők számára biztosítsa a gyülekezési szabadság alapvető jogát.

