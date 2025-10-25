Külföld

Franciaország további Aster légvédelmi rakétákat szállít Ukrajnának

Washington újabb légvédelmi rakétákat telepített Dél-Koreába
TASR/AP illusztrációs felvétel
feher
MTI

Franciaország a következő napokban további Aster légvédelmi rakétákat és Mirage vadászgépeket szállít Ukrajnának – közölte Emmanuel Macron az Ukrajna megsegítése érdekében cselekvésre kész országok koalíciójának londoni konferenciáján, amelyhez a francia elnök sok más résztvevőhöz hasonlóan videokapcsolaton keresztül csatlakozott.

„A következő napokban további Aster rakétákat, új képzési programokat és új Mirage-okat szállítunk” – mondta az államfő. Emmanuel Macron, aki Párizsból vett részt a találkozón, további részleteket nem árult el.

Franciaország eddig a megígért hatból három Mirage 2000 repülőt szállított le Ukrajnának, elsősorban az ukrán pilóták képzési igényei miatt. Az egyik gépet júliusban lelőtték.

A Párizs és Róma együttműködésében gyártott Aster 15 és Aster 30 rakétákat a szintén francia-olasz SAMP/T MAMBA új generációs, közepes hatótávolságú szárazföldi légvédelmi rendszerek használják, amelyek egyenértékűek az amerikai Patriot rendszerrel. Az Ukrajnának eddig leszállított Asterek számát nem közölték, annyit lehet tudni, hogy a további szállításokat Ukrajna kérte.

„Nagyon fontos, hogy folytassuk Ukrajna támogatására irányuló erőfeszítéseinket és az Oroszországra gyakorolt nyomást” – hangsúlyozta Emmanuel Macron a 26, főként európai állam alkotta önkéntes koalíció vezetői előtt.

A találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök irányította Londonban, személyesen jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Mette Frederiksen, az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét betöltő Dánia miniszterelnöke, Dick Schoof ügyvezető holland kormányfő és Mark Rutte NATO-főtitkár. Húsz további vezető pedig online kapcsolaton keresztül vett részt a konferencián.

orosz-ukrán konfliktus
légvédelmi rakéta
Franciaország
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?