Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának

A legtöbb ember nemcsak akkor könnyezik, amikor romantikus film néz, hanem akkor is, amikor hagymát metél. Mi ennek a jelenségnek a oka? A hagyma egy konyhából sem hiányozhat, jó ízt ad az ételnek. A kés károsítja a hagyma sejtjeit, miközben aliinázis nevű enzim szabadul fel. Olyan anyagok is termelődnek, amelyek a hagyma jellegzetes ízét adják. Az egyik, a thiopropanal S-oxid könnyezést vált ki. A benne található kénvegyületek arra hivatottak, hogy a növényt védjék a rovaroktól és más élősködőktől.