Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, „tekintettel a tömeges orosz támadásokra” az elmúlt hetekben – tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia–német kormányülés után kiadott közös közleményükben.

„Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját” – hangsúlyozta a francia és a német kormány.

