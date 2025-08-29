Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket fog szállítani Ukrajnának, „tekintettel a tömeges orosz támadásokra” az elmúlt hetekben – tudatta a két ország a dél-franciaországi Toulonban pénteken rendezett 25. közös francia–német kormányülés után kiadott közös közleményükben.
Franciaország és Németország további légvédelmi eszközöket szállít Ukrajnának
„Az intenzív diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország nem mutat szándékot arra, hogy leállítsa Ukrajna elleni agresszív háborúját” – hangsúlyozta a francia és a német kormány.
