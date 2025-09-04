Külföld

FOTÓK: Luxuspalotában találkozott Fico és Putyin

A kínai főváros egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Diaoyutai State Guesthouse adott otthont annak a találkozónak, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalt egymással.

A pekingi állami vendégház nemcsak a mostani diplomáciai események miatt különleges, a komplexum több évszázados múltra tekint vissza, és kizárólag a világ vezetői számára fenntartott rezidencia.
A palota 1959-es megnyitása óta több mint 1400 állam- és kormányfő fordult meg itt, köztük Richard Nixon, II. Erzsébet királynő, Borisz Jelcin és Kim Dzsong Un is. Az impozáns épületegyüttes 18 különálló pavilont és két tavat foglal magába, amelyeket hagyományos kínai kertek vesznek körül. A legtekintélyesebb a Ming-dinasztia stílusában épült 18-as számú épület, ahol rendszerint államfők szállnak meg.
A Diaoyutai falai számos fontos történelmi esemény tanúi voltak: itt zajlottak például a hatoldalú tárgyalások Észak-Korea atomprogramjáról, de a kínai–dél-koreai diplomáciai kapcsolatok kialakításában is kulcsszerepet játszottak a palota titkos megbeszélései. A helyszín fényűző, mégis zárt világ, ahol minden a protokoll és a biztonság jegyében zajlik, a limuzinok érkezésétől kezdve a zárt ajtók mögötti egyeztetésekig.
A történelmi falak között nemrég Robert Fico és Vlagyimir Putyin tárgyalt, miközben a vendégház másik szárnyában Alekszandr Lukasenko és Kim Dzsong Un is helyet kapott.
