NMH
FOTÓK: Luxuspalotában találkozott Fico és Putyin
A kínai főváros egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Diaoyutai State Guesthouse adott otthont annak a találkozónak, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyalt egymással.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.