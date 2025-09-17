Folytatódik a palesztinok menekülése Gázavárosból, újabb úton menekülhetnek délre a gázaiak – jelentette az izraeli hadsereg szerdán.
Folytatódik a palesztinok menekülése Gázavárosból
A katonaság közölte Gázaváros lakóival, hogy szerda déltől péntek délig újabb utat nyitott meg „a déli irányú áthaladás megkönnyítése érdekében”. A közleményt a hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Adrí jelentette be az X-en.
A város keleti részén található Szalah ad-Din úton is el lehet majd érni ideiglenesen az övezet déli részén felállított humanitárius táborokat, miután a tengerparti úton jelentős a zsúfoltság és torlódás alakult ki.
A hadsereg kedden bejelentette, hogy a Hamász iszlamista terrorszervezet hamis fényképeket és szórólapokat terjeszt, amelyek célja a dezinformáció terjesztése és zavarkeltés a lakosok körében.
„Többször is felszólítottuk a gázai lakosokat, hogy biztonságuk érdekében költözzenek a Mavaszi humanitárius övezetbe. Felszólítjuk az embereket, hogy ne hagyják magukat befolyásolni a pletykáktól és a dezinformációtól” – közölte az izraeli védelmi erők szóvivője.
A hadsereg ismételten azzal vádolta a Hamászt, hogy a civil lakosságot élő pajzsként használja. A katonaság keddi becslése szerint az utóbbi napokban már mintegy 370 ezer ember hagyta el Gázavárost, és mintegy félmillió lakos maradt ott.
„Jó körülmények vannak a Gázai övezet déli részén” – közölte a hadsereg. „A Hamász súlyos erőszakot alkalmaz, hogy a lakosságot a városban tartsa. A Hamász elleni hadjáratok során eddig több mint 20 000 sátor érkezett, és továbbra is érkezni fog, a gázaiaknak szánt gyógyszerekkel és élelmiszerrel együtt. Több vízvezeték van, mint a háború előtt volt” – mondták.
