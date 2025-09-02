Finn államfő: a biztonsági garanciák bevezetése előtt a békemegállapodást kell tető alá hozni

„A biztonsági intézkedéseket össze kell hangolnunk az Egyesült Államokkal, amely lényegében annak hátterét biztosítja... Ezekre a kérdésekre összpontosítunk a védelmi minisztereinkkel, akik konkrét terveket készítenek arról, hogy egy ilyen művelet hogyan is néz ki” – magyarázta Stubb újságíróknak Helsinkiben.

„Haladást értünk el a kérdésben, és remélhetőleg mielőbb megoldást is találunk” – fűzte hozzá a finn köztársasági elnök. Stubb ugyanakkor azt is megosztotta, hogy nem optimista abban a tekintetben, hogy a közeljövőben létrejöhetne egy békeegyezmény vagy tűzszünet Oroszország és Ukrajna között.

Stubb is az európai vezetők között volt, akik Washingtonba utaztak augusztusban, hogy részt vegyenek Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozóján, amelyen az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás kilátásairól tárgyaltak.