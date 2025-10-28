Külföld

Fico és Orbán összehangoltan lépne fel az ukránok ellen

Orbán Viktor abban bízik, hogy Fico és Babiš is partnere lesz egy Ukrajna-szkeptikus szövetség létrehozásában – írja a Telex.

A magyar miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs a Politicónak adott interjújában beszélt arról, hogy Orbán Viktor Robert Fico szlovák és Andrej Babiš cseh kormányfőkkel együttműködve egy olyan szövetséget hozna létre, amellyel összehangolhatják álláspontjaikat az uniós vezetők találkozói előtt, beleértve a csúcstalálkozó előtti tárgyalásokat is.

Ugyan egy szilárd politikai szövetség még távolinak tűnhet, de a lap szerint ha összefognak, jelentősen akadályozhatják az EU Ukrajnával kapcsolatos támogatási törekvéseit.

„Nagyon jól működött a migrációs válság idején. Így tudtunk ellenállni”

– mondta Orbán Balázs a visegrádi államok szövetségéről, a V4-ekről, amelyet Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország alkotott. Ebből a négyesből kiesett az Ukrajna-párti Lengyelország, melynek vezetője, Donald Tusk aligha szeretne szövetségre lépni Orbánnal, míg Fico és Babiš egyetértettek a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos nézeteivel, és a gazdasági nyomásgyakorlás helyett párbeszédet sürgettek Moszkvával.

