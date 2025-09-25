Egy kormánypárti képviselő is fellázadt a megszorítás ellen – újabb tagot veszíthet a Hlas?

A parlament tegnap este gyorsított eljárásban szavazta meg a konszolidációs csomagot. Az ellenzék egyetlen módosító javaslatát sem fogadták el, és a vitát is lerövidítették. A koalíció 78 képviselője szavazott a koszolidációs intézkedések mellett, egyedül Ferenčák nem támogatta azt, ennek jeléül nem is szavazott. Az ellenzék nem volt jelen a teremben.

Ferenčák a nyilatkozata alapján azért nem szavazott, mert nem teljesültek a beígért feltételek, illetve kijelentette, hogy szavazáskor a képviselőknek a lelkiismeretükre kellene hallgatniuk. „Mivel nem teljesültek az alapvető feltételek – vagyis hogy a kiadások nagyobb részét az állam vállalja át –, ezért azt mondtam, hogy nem fogok szavazni, és ezzel fejezem ki az álláspontomat a konszolidációval kapcsolatban” – magyarázta a koalíciós képviselő, majd hozzátette, nem érzi azt, hogy hibát követett volna el, vagy hogy veszélybe lenne a párton belüli pozíciója.