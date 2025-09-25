Ján Ferenčák egyedüli koalíciós képviselőként nem szavazott tegnap a parlamentben
Egy kormánypárti képviselő is fellázadt a megszorítás ellen – újabb tagot veszíthet a Hlas?
Ján Ferenčák (Hlas) egyedüli koalíciós képviselőként nem támogatta a konszolidációs csomag elfogadását a tegnapi esti parlamenti szavazás során. Róbert Puci (Hlas) szerint elveszítette az egész párt bizalmát. Ferenčák úgy érzi, nem hibázott, pusztán véleményt nyilvánított.
A parlament tegnap este gyorsított eljárásban szavazta meg a konszolidációs csomagot. Az ellenzék egyetlen módosító javaslatát sem fogadták el, és a vitát is lerövidítették. A koalíció 78 képviselője szavazott a koszolidációs intézkedések mellett, egyedül Ferenčák nem támogatta azt, ennek jeléül nem is szavazott. Az ellenzék nem volt jelen a teremben.
Ferenčák a nyilatkozata alapján azért nem szavazott, mert nem teljesültek a beígért feltételek, illetve kijelentette, hogy szavazáskor a képviselőknek a lelkiismeretükre kellene hallgatniuk. „Mivel nem teljesültek az alapvető feltételek – vagyis hogy a kiadások nagyobb részét az állam vállalja át –, ezért azt mondtam, hogy nem fogok szavazni, és ezzel fejezem ki az álláspontomat a konszolidációval kapcsolatban” – magyarázta a koalíciós képviselő, majd hozzátette, nem érzi azt, hogy hibát követett volna el, vagy hogy veszélybe lenne a párton belüli pozíciója.
„Nem gondolom, hogy egy vélemény kinyilvánítása miatt – amikor a konszolidáció pont a legsebezhetőbbekre hárítaná a terhet – bármilyen pozícióm is veszélybe kerülne.”
Mit szóltak a többiek?
Róbert Puci, a Hlas frakcióvezetője viszont sokkal borúlátóbb.
„Szerintem már az egész frakció bizalmát elvesztette”
– jegyezte meg a képviselőcsoport vezetője, azonban hangsúlyozta, hogy a helyzetet meg fogják oldani. „Beszélni fogunk vele, beszélni fog vele a pártelnök, Matúš Šutaj Eštok is, és meglátjuk, hogyan állapodunk meg” – mondta Puci, majd hozzátette, hogy a hét végéig tájékoztatni fognak a fejleményekről. A képviselőcsoport vezetője közölte: senkinek sem tetszik a konszolidációs csomag, azonban a szükségességét indokolja a rossz állapotban örökölt államháztartás – tájékoztatott a Denník N.
Robert Fico (Smer) miniszterelnök az ügy kapcsán csupán úgy fogalmazott,
az ellenzék is tisztában van azzal, hogy a koalíciónak továbbra is elegendő szavazata van a törvények elfogadásához, még ha a koalíción belül néhány képviselő – mint például Ferenčák – más véleményen is van egyes javaslatokról.
Ugyanakkor a Smer ellenzi, hogy a Hlas menessze Ferenčákot. Ján Richter elmondta, elfogadja, hogy a képviselő elvesztette a pártja bizalmát, amikor nem szavazta meg a konszolidációt, de nem tartja normálisnak, hogy a Hlas frakcióját már a negyedik képviselő hagyná el. A pártból ugyanis már korábban kilépett Roman Malatinec, Samuel Migaľ és Radomír Šalitroš.
