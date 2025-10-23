Október 23.: Hamarosan megindul a fideszes Békemenet, a tiszások délután gyülekeznek (FOTÓK)

11:11 Karácsony Gergely elbiciklizett a Békemenet mellett, többen beszóltak neki

Karácsony Gergely is a Margit hídon tűnt fel biciklivel, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester szerint a rendőrök tanácsolták neki, hogy jöjjön nyugodtan erre. A hangulat nem volt vele ellenséges túlzottan, páran ugyan beszóltak, de többen fotózkodtak vele. A beszólások között volt hazaárulózás, illetve valaki azt kiabálta oda neki, hogy „tönkretetted a fővárost, szégyelld magad, köcsög”. Karácsony sem a Békemeneten, sem Magyar Péterék Nemzeti Menetén nem vesz részt, családi programja van. (telex)

11:00 Budapesten már gyülekeznek az emberek a hidakon, ahol a közlekedés egyelőre zavartalanul működik

A villamosok és a buszok felváltva közlekednek, miközben a résztvevők a nemzeti ünnep rendezvényeire tartanak. A Kossuth tér környékén azonban szigorú biztonsági intézkedések léptek életbe, a sajtó munkatársait és a civileket kordonok mögé irányították, a térre jelenleg csak a Békemenet résztvevői léphetnek be.

A politikai pártok külön programokkal készülnek az 1956-os forradalom évfordulójára. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt gyertyagyújtással emlékezett meg az orosz diktatúrák áldozatairól, és sajátos, szatirikus eseménysorozatot szervezett a „Békedöntő: Magyarország vs. Magyarország” címmel.

A Mi Hazánk Mozgalom délután a Corvin közben tart megemlékezést, amelyet ágyútűz és politikai beszédek kísérnek, a párt pedig mind a 106 képviselőjelöltjét is bemutatja. A szervezők szerint a Kossuth téren idén nem lesz külön sajtóemelvény, így az újságírók a kordonon kívülről tudósíthatnak az eseményekről. (telex)