Október 23.: Hamarosan megindul a fideszes Békemenet, a tiszások délután gyülekeznek (FOTÓK)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén a Fidesz és a Tisza egyaránt az utcára viszi a szimpatizánsait Budapesten, üzenetértékű lehet, kinél jelennek meg többen. A budapesti eseményeket percről percre követjük.
11:11 Karácsony Gergely elbiciklizett a Békemenet mellett, többen beszóltak neki
Karácsony Gergely is a Margit hídon tűnt fel biciklivel, ahol a Békemenetre gyülekeztek az emberek. A főpolgármester szerint a rendőrök tanácsolták neki, hogy jöjjön nyugodtan erre. A hangulat nem volt vele ellenséges túlzottan, páran ugyan beszóltak, de többen fotózkodtak vele. A beszólások között volt hazaárulózás, illetve valaki azt kiabálta oda neki, hogy „tönkretetted a fővárost, szégyelld magad, köcsög”. Karácsony sem a Békemeneten, sem Magyar Péterék Nemzeti Menetén nem vesz részt, családi programja van. (telex)
11:00 Budapesten már gyülekeznek az emberek a hidakon, ahol a közlekedés egyelőre zavartalanul működik
A villamosok és a buszok felváltva közlekednek, miközben a résztvevők a nemzeti ünnep rendezvényeire tartanak. A Kossuth tér környékén azonban szigorú biztonsági intézkedések léptek életbe, a sajtó munkatársait és a civileket kordonok mögé irányították, a térre jelenleg csak a Békemenet résztvevői léphetnek be.
A politikai pártok külön programokkal készülnek az 1956-os forradalom évfordulójára. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt gyertyagyújtással emlékezett meg az orosz diktatúrák áldozatairól, és sajátos, szatirikus eseménysorozatot szervezett a „Békedöntő: Magyarország vs. Magyarország” címmel.
A Mi Hazánk Mozgalom délután a Corvin közben tart megemlékezést, amelyet ágyútűz és politikai beszédek kísérnek, a párt pedig mind a 106 képviselőjelöltjét is bemutatja. A szervezők szerint a Kossuth téren idén nem lesz külön sajtóemelvény, így az újságírók a kordonon kívülről tudósíthatnak az eseményekről. (telex)
10:52 Orbán Viktor: Aki magyar, velünk tart
Hivatalosan is elindult a Békemenet. A magyar miniszterelnök Facebook-bejegyzése szerint a mai az eddigi legnagyobb megmozdulás, és kijelentette: „Aki magyar, velünk tart”.
10:45 A Fidesz szimpatizánsai délelőtt és kora délután mutatkoznak meg szervezetten a fővárosban
Ekkor rendezik ugyanis a Civil Összefogás Fórum (CÖF) segítségével az újabb Békemenetet. Ez a menet a Margit híd budai oldaláról indul, majd átvonul Pestre, a Kossuth térre, a Parlament épülete elé. Orbán Viktor kormányfő egy órakor tart beszédet az ünnepségen.
Míg a nap első fele a Békementé lesz, délután két órakor a Hősök terén a Tisza rendezvénye, az úgynevezett Nemzeti Menet is kezdetét veszi. Előtte a szimpatizánsok a Deák Ferenc téren gyülekeznek majd, és és innen vonulnak át a Hősök terére.
Magyar Péter pártja szintén arra számít, hogy nagy tömeg mozdul meg az eseményen, így látványosan demonstrálhatja a politikai erejét. A két rendezvény résztvevői számának összehasonlítása valószínűleg többször is vissza fog térni a kampány során.
9:29 Felvonták a nemzeti lobogót
Katonai tiszteletadással felvonták a magyar nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján, csütörtök reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.
A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a 32. testőr ezred.
Az ünnepségen katonai és állami szervezetek képviselői is jelen voltak.
Magyarországon 1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.
Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit a 2012-es alaptörvény is megerősített.
