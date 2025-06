Feltehetően senki sem élte túl az ahmadábádi repülőbalesetet

Robert Kaliňák védelmi miniszter be nem vallott horvátországi villájáról is tárgyalt ma a parlament összeférhetetlenségi bizottsága. Egyben Veronika Remišovát, a bizottság elnökét is kérdőre vonták, Kalinák ugyanis azzal vádolja, hogy megszegte a törvényt, amikor tájékoztatott a miniszter mulasztásáról. A büntetésről csak jövő héten dönt a testület.