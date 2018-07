Videóra vették a torontói lövöldözőt

Az egyik sebesült egy kislány, aki válságos állapotban van – tette hozzá Mark Saunders. A többi sebesült állapotáról nem tudott tájékoztatást adni. Azt elmondta, hogy a támadó, aki találomra választotta ki célpontjait, kézifegyvert használt.

Egy szemtanú videóra vette azt, ahogy egy fekete ruhás és fekete kalapos férfi gyorsan lépked a járdán és közben lead három lövést egy boltra vagy étteremre. (HVG)

