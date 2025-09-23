Európát szidta az ENSZ Közgyűlésen Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök a nukleáris és biológiai fegyverek gyártásának megszüntetését javasolta, újra szankciókat helyezett kilátásba Oroszország ellen, a gázai háború leállítására szólított fel, átverésnek nevezte a klímaváltozást, és erőteljesen kikelt a nyugati országokba irányuló bevándorlás ellen az ENSZ Közgyűlése előtt mondott keddi beszédében – írja a Telex.

Trump a 15 perces időt hosszan túllépve majdnem egy órán át beszélt, sokszor rögtönözve, miután jelezte, hogy nem működik a teleprompter. Egyebek mellett közölte, hogy „nem akarunk már több tehenet, gondolom meg akarják ölni az összes tehenet”, vagy azt, hogy „Ázsiában a szemetük nagy részét egyenesen az óceánba öntik”.

Az amerikai elnök azzal kezdte, hogy megkérdőjelezte az ENSZ szerepét, megismételve kijelentését, hogy ő egyedül hét háborút az ENSZ segítsége nélkül. Közölte, hogy a szervezet „csak erőteljesen megfogalmazott leveleket ír”, amik „üres szavak, amik nem oldják meg a háborúkat”. Majd a korábban ingatlanfejlesztőként dolgozó Trump arról beszélt, hogy a kétezres évek elején nem fogadták el 500 millió dolláros ajánlatát az ENSZ székházának felújítására.

Az amerikai elnök az atomfegyverek és a biológiai fegyverek gyártásának leállítására szólított fel, jelezve, hogy az Egyesült Államok készen áll arra, hogy egy mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerrel figyelje ennek betartását.

Trump megismételte fenyegetését, hogy az Egyesült Államok „nagyon erős erőteljes vámokat” fog kivetni Oroszországra, ha „nem áll készen a háború leállítására”. Ugyanakkor arra figyelmeztette az európai országokat, hogy ugyanolyan intézkedéseket kell bevezetniük, megemlítve, hogy „olajat és földgázt vásárolnak Oroszországtól”.

Az amerikai elnök reagált arra, hogy több európai ország is elismerte a palesztin államot, a döntés úgy jellemezve, mint „jutalom a Hamásznak”, és a palesztin szervezet által fogva tartott összes túsz elengedését követelte, hozzátéve, hogy „azonnal be kell fejezni a háborút Gázában”, tárgyalásokkal.

Hosszan beszélt az elnökségét leginkább meghatározó bevándorlásról, azzal vádolva az ENSZ-t, hogy „a nyugati ország elleni támadást pénzel” a migrációval, külön kiemelve Európát, amik „a pokolba jutnak” a bevándorlók miatt, amik „tönkreteszik az országaitokat”, és senki sem tesz ez ellen semmit. Egyben saját kormányzatának bevándorlásellenes intézkedéseit dicsérte, közölve, hogy már nem is akarnak illegális bevándorlók az Egyesült Államokba menni, és ezzel életeket mentenek, részletesen beszélve arról, hogy milyen életveszélyes

Kikelt a jellemzése szerint „úgynevezett megújuló energiaforrások”, különösen az általa híres gyűlölt szélerőművek ellen, és „katasztrófának” nevezte, hogy Németország a zöld energiát támogatja. Majd klímaváltozást a „világ legnagyobb átverésének” nevezte, és kikelt az ellen, hogy az európai országok nem használnak légkondicionálókat, miközben egyre többen halnak meg a nyári hőségekben. Egyben „tiszta, gyönyörű szenet” ajánlott fel mindenkinek, akinek kell.

