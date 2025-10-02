Európa Tanács: Európának mindent meg kell tennie az Oroszország jelentette fenyegetés elrettentésére

A PACE jelentése lépéseket vázol fel Oroszország azon stratégiájának megállítására, amely „az erő, a félelemkeltés és a külföldi befolyás” felhasználásával kívánja destabilizálni az európai demokráciákat.

„Tartós béke Európában csak a demokratikus alapokon nyugvó biztonság és az ellenálló képesség szavatolása révén érhető el” – fogalmaztak.

A tagországok parlamenti képviselői „rendíthetetlen európai elkötelezettséget és egységet” szorgalmaztak Ukrajna támogatására, valamint az igazságos és tartós béke érdekében, amely – mint fogalmaztak – „elengedhetetlen Ukrajna európai jövője és az egész európai kontinens biztonsága szempontjából”.

Hangsúlyozták, hogy az ukrajnai háborút lezáró békének magában kell foglalnia az Oroszország által elkövetett bűncselekmények elszámoltathatóságát egy különleges bíróság gyors felállításával, valamint egy nemzetközi alap létrehozását Ukrajna kártalanítására, amelyet – az elképzelés szerint – az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók keretében befagyasztott orosz állami vagyonból kellene finanszírozni.

A képviselők emellett Oroszországgal és szövetségeseivel szembeni szigorúbb szankciókat és további diplomáciai elszigetelést szorgalmaztak, amely a jelentés szerint kiterjedne a sportolókra is, valamint katonai válaszlépéseket az európai légtér orosz megsértése és a hibrid hadviselés esetén.

„Olyan stratégiára van szükség, amely fokozza a demokratikus társadalmak ellenálló képességét, és ötvözi az elrettentést, a felkészültséget, a védelmet és a reagálóképességet. Ez magában foglalhatja egyebek mellett a külföldi beavatkozás és a dezinformáció elleni intézkedéseket, valamint az orosz propagandával szembeni fellépést, beleértve a szabad média támogatását” – fogalmaztak.

Az Európa Tanácsnak pedig meg kell erősítenie a demokratikus biztonság szavatolásával kapcsolatos munkáját, figyelembe véve a kontinenst fenyegető veszélyek és kihívások gyorsan változó jellegét – tették hozzá.